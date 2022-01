Paralimpiadi Pechino 2022 | i convocati dell’Italia Trentadue azzurri a caccia delle medaglie

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo le Olimpiadi ovviamente spazio anche alleinvernali in quel di: appuntamento in terra cinese dal 4 al 13 marzo. Oggi il Comitato italiano paralimpico (Cip) ha diramato la lista deiitaliani per l’appuntamento a Cinque Cerchi: sarannoglipresenti, in quattro discipline diverse (para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard). Rispetto all’ultima edizione di PyeongChang aumentano le presenze a livello tricolore del 23%.ITALIAPARA ICE HOCKEY Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti ...

Sono questi, dunque, le atlete e gli atleti chiamati a difendere i colori azzurri alla Paralimpiade di. Per il para ice hockey: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, ...Sono stati stabiliti gli azzurri che parteciperanno alledi2022 . Sono trentadue gli atleti che partiranno alla volta della Cina per gareggiare dal 4 al 13 marzo prossimi, così come ratificato quest'oggi dalla Giunta Nazionale del ...Saranno 32 gli azzurri a partecipare alle Paralimpiadi di Pechino 2022 (4-13 marzo), impegnati in quattro discipline: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. La lista, che comprende tre ...La giunta del Comitato Italiano Paralimpico ha dato il via libera oggi - 28 gennaio - ai nomi che comporranno la squadra azzurra per i XIII Giochi invernali, che si terranno a Pechino ...