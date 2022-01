Paolo Nicolato | “Pochi italiani giocano in Serie A | sembra un campionato straniero”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il CT della Nazionale Under 21,, ha espresso al Corriere dello Sport, il proprio punto di vista sulla scarsa presenza di giocatoriinA. “che il nostro, sia unche si gioca in Italia. Ci sono massimo 2/3 giocatoriin ogni formazione. E’ giusto che giochi chi se lo merita, ma dovremmo impegnarci maggiormente per produrre piùdi qualità. Continuando così, il futuro non sarà roseo per il calcio italiano“. Queste le parole di. SportFace.

Il CT dell'Italia Unde21ha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto. 'I giovani sono in ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le parole del Ct dell'Under 21sul calcio e sui giovani talenti per la selezione azzurra Il Ct dell'Under21,, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue parole: GIOVANI IN ITALIA - "Convocare i giovani è diventata una necessità, come fu per la prima ...Il commisario tecnico della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato, ha espresso la propria opinione sulla scarsa presenza di italiani che giocano in Serie A.(Adnkronos) – Chiusura con un commento alle parole di Paolo Nicolato sul limitato utilizzo dei giovani calciatori ...