Pam and Tommy su Disney+, lo scandalo del sex tape in una serie rock che denuncia sessismo e violazione della privacy (recensione) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un progetto che aveva creato polemica ancor prima di entrare in produzione: Pam and Tommy su Disney+ ripercorre, infatti, il famoso scandalo del sex tape girato da Pamela Anderson e Tommy Lee (che non sono stati coinvolti nella serie, cosa che ha destato critiche) durante la loro luna di miele. Un video piccante ed esplicito che venne poi rubato e distribuito in rete a metà anni ’90, in un’epoca in cui Internet era ancora agli albori. Quando l’operaio Rand Gauthier decise di vendicarsi del batterista tatuato dei Mötley Crüe per averlo umiliato, probabilmente non si rese conto che il suo gesto impulsivo e sconsiderato avrebbe generato una serie di eventi traumatici per la vita dei diretti interessati. Chi ha vissuto negli anni Novanta ricorderà Pamela Anderson ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un progetto che aveva creato polemica ancor prima di entrare in produzione: Pam andsuripercorre, infatti, il famosodel sexgirato da Pamela Anderson eLee (che non sono stati coinvolti nella, cosa che ha destato critiche) durante la loro luna di miele. Un video piccante ed esplicito che venne poi rubato e distribuito in rete a metà anni ’90, in un’epoca in cui Internet era ancora agli albori. Quando l’operaio Rand Gauthier decise di vendicarsi del batterista tatuato dei Mötley Crüe per averlo umiliato, probabilmente non si rese conto che il suo gesto impulsivo e sconsiderato avrebbe generato unadi eventi traumatici per la vita dei diretti interessati. Chi ha vissuto negli anni Novanta ricorderà Pamela Anderson ...

Advertising

KDisneyano : RT @_diana87: #PamAndTommy farà discutere. Lo scandalo del sex tape è un pretesto per un racconto che denuncia sessismo e violazione della… - _diana87 : #PamAndTommy farà discutere. Lo scandalo del sex tape è un pretesto per un racconto che denuncia sessismo e violazi… - tonysarmors : letto adesso della polemica sulla serie pam and tommy e onestamente sapere che pamela anderson non ha mai approvato… - starkbuckzz : RT @jaamesbarness: non capisco perché nessuno di voi stia parlando di Pam and Tommy, cioè non so se avete capito ma: Sebastian Stan, -7 gio… - jaamesbarness : non capisco perché nessuno di voi stia parlando di Pam and Tommy, cioè non so se avete capito ma: Sebastian Stan, -… -