Pakistan | 14enne si spara e muore mentre gira video su TikTok

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Una ragazzina di 14 anni è mortandosi accidentalmentestavando unda caricare su. Il dramma è avvenuto nella città di Hyderabad, in. A rendere noto l’accaduto è stata la Polizia di Stato, che ha aperto un’indagine. Non è la prima volta che nel Paese dei ragazzi perdono la vita in circostanze simili: nel 2021 sono stati almeno quattro i giovani mortistavanondosu. “Il proiettile le ha attraversato lo stomaco causando la sua morte”, hanno spiegato i dottori. Un ragazzo di 17 anni è morto circa un anno fa travolto da un trenostava realizzando unda postare su. L’incidente è ...

Nel 2021 inquattro giovanissimi hanno perso la vita mentre stavano girando video su ...Nel 2021 inquattro giovanissimi hanno perso la vita mentre stavano girando video su TikTok. Non ho commenti da aggiungere. Quello per la Giornata della memoria è forse l'ultimo messaggio ...Una giovane 14enne è morta in Pakistan dopo essersi sparata accidentalmente, mentre girava un video su TikTok. L'anno scorso sono morti ben 4 giovani ...Si è sparata accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok, la popolarissima piattaforma per video brevi. Così una ragazza di 14 anni, Anam Solangi, è morta nella città di Hyderabad, in Paki ...