Pakistan, 14enne si spara e muore mentre gira un video su TikTok (Di venerdì 28 gennaio 2022) In Pakistan una ragazza di 14 anni è morta dopo essersi sparata accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok, la popolare piattaforma per video brevi. E' accaduto nella città di Hyderabad.

