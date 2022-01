Ovunque sarai- Irama: il ritorno del cantante (Di sabato 29 gennaio 2022) La canzone Ovunque sarai di Irama sarà presente nella 72 edizione del Festival di Sanremo. Irama è il giovane cantautore Italiano diventato famoso grazie alla vittoria ottenuta nell’edizione numero diciassette del talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Successivamente l’artista con le sue canzoni di successo è diventato il detentore del triplo disco di platino con oltre 150 mila copie vendute. Sei tu- Fabrizio Moro: una dolce poesia d’amore Irama: gli inizi Irama all’anagrafe Filippo Maria Fanti scopre la passione per la musica da piccolissimo. Compone la sua prima canzone a 7 anni, si appassiona di Cantautori Italiani come Francesco Guccini e Fabrizio De André e durante l’adolescenza si avvicina al mondo dell’hip hop, senza tuttavia partecipare a gare o concorsi. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 29 gennaio 2022) La canzonedisarà presente nella 72 edizione del Festival di Sanremo.è il giovane cantautore Italiano diventato famoso grazie alla vittoria ottenuta nell’edizione numero diciassette del talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Successivamente l’artista con le sue canzoni di successo è diventato il detentore del triplo disco di platino con oltre 150 mila copie vendute. Sei tu- Fabrizio Moro: una dolce poesia d’amore: gli iniziall’anagrafe Filippo Maria Fanti scopre la passione per la musica da piccolissimo. Compone la sua prima canzone a 7 anni, si appassiona di Cantautori Italiani come Francesco Guccini e Fabrizio De André e durante l’adolescenza si avvicina al mondo dell’hip hop, senza tuttavia partecipare a gare o concorsi. ...

