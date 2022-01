Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio | le previsioni segno per segno

Leggi su cityroma

(Di venerdì 28 gennaio 2022)Fox per, 292022. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 29? LEGGI ANCHE:29, lediFox per Ariete, Toro e Gemelli29, lediFox per Cancro, Leone e Vergine29, lediFox per Bilancia, Scorpione e Sagittario29, ledi...