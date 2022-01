Oroscopo di Paolo Fox Sabato 29 Gennaio 2022 | Acquario forte

Leggi su zon

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’diFox per oggi,29Ariete Siete un po’ turbati forse per le troppe cose da fare. Quelli che hanno una famiglia sono piuttosto preoccupati perché devono tenere testa a diverse preoccupazioni. Comunque, piano piano ci saranno novità: già dal 20 il Sole non è più contrario. Sarete per questo più positivi e ottimisti e tra l’altro potreste avere già ricevuto una buona notizia. In questo fine settimana non fate passi falsi e le ore piccole. Toro In questo fine settimana siete “superstar” con ben cinque pianeti favorevoli, sei considerando anche Urano che spazia nel vostro segno. Potete fare la vostra parte, potete dire ciò che pensate, fare il vostro gioco e darvi da fare per quello che desiderate davvero. Queste 48 ore portano una bella energia ...