(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ariete – Oggi siete lucidi, in grado di esprimere la vostra opinione con chiarezza. Cercate di non dimenticare di fare altro, però: perché va bene il lavoro cerebrale, ma poi c’è bisogno anche di svago! Toro – Oggi siete preoccupati per una scelta presa tempo fa, meglio agire e farlo subito. A fine giornata vi sentirete stanchi: meglio prendere una pausa! Gemelli – Oggi avete un solo obiettivo: realizzare i vostri sogni. Cercate di concentrarvi sulla praticità, ma forse state esagerando in qualcosa e non ve ne state rendendo conto! Cancro – Oggi siete pronti a collaborare, vi sentite più utili del solito. Meglio, però, rilassarsi, ascoltare il corpo e mettere da parte l’orgoglio. Che ne dite di dormire di più? Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodicliccando QUI Entra nel gruppo ...

Ariete Non essere distratto, stai trascurando compiti che richiedono un'attenta osservazione. Qualsiasi errore che non puoi notare potrebbe complicare e ritardare tutto ...Ariete Amore: risolverà tutti i tuoi dubbi sentimentali. Denaro: Aiuterai finanziariamente un membro della famiglia. Lavoro: al lavoro, tutto va alla perfezione. ...Ariete Single C'è ancora una Venere nervosa: per fortuna siamo in dirittura d'arrivo. Non è detto che ci sia insofferenza cronica: forse ...Oroscopo di Branko 29 gennaio: salute e famiglia in primo piano questo sabato. Ariete – Oggi siete lucidi, in grado di esprimere la vostra opinione con chiarezza. Scopri in anteprima fortuna, amore, l ...