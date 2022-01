Ornella Vanoni | il motivo del ritiro dalle scene | il racconto dell’incidente

Leggi su dilei

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo settimane di silenzio,è tornata sui suoi social per spiegare cosa sia successo nel corso del viaggio per raggiungere Claudio Baglioni a Uà, appuntamento che non poteva saltare. L’artista, che ha superato il momento più critico, ha voluto aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute e su quello che è successo nelle settimane che sono seguite alla sua ultima apparizione televisiva., ilUn’assenza che aveva destato grande preoccupazione in tutti, quella di, che ha così deciso di rompere il silenzio per raccontare quanto le sia accaduto a seguitodi cui è stata vittima in treno: “Andavo a Roma per cantare con Baglioni in treno quando a causa ...