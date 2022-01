Omicron, il booster protegge gli over 50 dalla morte al 95%: lo studio Gb. Ridotto anche il rischio di ospedalizzazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il protegge gli over 50 dalla morte causata da fino al 95%. I dati, riferiti alla , sono stati forniti dall'Uk Health Security Agency (UkHsa), il quale ha spiegato che il booster offre 'alti livelli ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilgli50causata da fino al 95%. I dati, riferiti alla , sono stati forniti dall'Uk Health Security Agency (UkHsa), il quale ha spiegato che iloffre 'alti livelli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La casa farmaceutica statunitense Moderna ha iniziato la sperimentazione per un richiamo vaccinale specifico per co… - Gazzettino : Omicron, il booster protegge gli over 50 dalla morte al 95%: lo studio Gb. Ridotto anche il rischio di ospedalizzaz… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Omicron, il booster protegge gli over 50 dalla morte al 95%: lo studio Gb. Ridotto anche il rischio di ospedalizzazione… - marcoluci1 : RT @ilmessaggeroit: Omicron, il booster protegge gli over 50 dalla morte al 95%: lo studio Gb. Ridotto anche il rischio di ospedalizzazione… - nunziarusso4 : RT @ilmessaggeroit: Omicron, il booster protegge gli over 50 dalla morte al 95%: lo studio Gb. Ridotto anche il rischio di ospedalizzazione… -