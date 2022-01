Oltre 40 mila over 50 bergamaschi senza vaccino: dal 1° febbraio rischiano la multa (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono almeno 43 mila gli over 50 della provincia di Bergamo che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Dal primo febbraio, rischiano una sanzione di 100 euro per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale imposto dal Governo per questa fascia d’età, come stabilito nel decreto del 5 gennaio. Un’azione, evidentemente, volta ad incentivare l’immunizzazione per chi ha il maggior rischio di finire in ospedale e in terapia intensiva. Di queste 43.013 persone – per la precisione -, 18.176 hanno tra i 50 e i 59 anni d’età; 12.306 tra i 60 e i 69 anni; 6.880 tra i 70 e i 79 anni; 4.035 tra gli 80 e gli 89 anni, mentre altre 1.616 hanno superato i 90 anni. Per chi è prevista la multa In realtà la sanzione (applicabile una volta sola) potrebbe raggiungere ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono almeno 43gli50 della provincia di Bergamo che non hanno ancora ricevuto la prima dose delanti-Covid. Dal primouna sanzione di 100 euro per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale imposto dal Gno per questa fascia d’età, come stabilito nel decreto del 5 gennaio. Un’azione, evidentemente, volta ad incentivare l’immunizzazione per chi ha il maggior rischio di finire in ospedale e in terapia intensiva. Di queste 43.013 persone – per la precisione -, 18.176 hanno tra i 50 e i 59 anni d’età; 12.306 tra i 60 e i 69 anni; 6.880 tra i 70 e i 79 anni; 4.035 tra gli 80 e gli 89 anni, mentre altre 1.616 hanno superato i 90 anni. Per chi è prevista laIn realtà la sanzione (applicabile una volta sola) potrebbe raggiungere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oltre 200 mila contagi di Covid in 24 ore in Germania. L'incidenza settimanale supera quota 1000 su 100 mila abitan… - il_pucciarelli : Fatti politicamente interessanti. Rifondazione comunista, partito elettoralmente ormai ridotto ai minimi termini, è… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti starebbero valutando se evacuare i membri delle famiglie del personale diplomatico in Ucraina, una… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Venduto all'asta volantino delle Brigate Rosse per oltre 32 mila euro. Nel documento rivendicarono il sequestro di Aldo M… - Capichi__Libre : RT @RadioGenova: Canada, convoglio di 70 km con oltre 50 mila camionisti e 500 mila autovetture diretto ad Ottawa per imporre allo Stato la… -