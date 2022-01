Olio | Consorzio tutela Garda Dop | a rischio olivicoltura Gardesana

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – È stata una doccia fredda, per i 470 soci deldidell’extra vergine di olivaDop, la lettura del decreto ministeriale del 23 novembre 2021 inerente criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno della filiera olivicola-olearia. Un sostegno economico a lungo invocato dal comparto, che arriva in un anno particolarmente complicato per l’(dopo quella del 2019, anche la raccolta 2021 è stata nulla) assegnando alla filiera olivicola olearia 30 milioni di euro per investimenti e ammodernamenti degli impianti. Ma il tanto atteso decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8 gennaio 2022, esclude, di fatto, la maggior parte dei produttori diDop ...