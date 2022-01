Olimpiadi Pechino 2022: Casa Italia si divide in due location (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Coni annuncia le due location che ospiteranno Casa Italia, alle Olimpiadi di Pechino 2022. La prima sarà a Yanqing all’interno del Beijing Marriott Hotel Yanqing – Yard No 92, Xincheng Street. La seconda, quella nella capitale avrà sede invece nell’hotel St. Regis – Beijing – 21 Jianguomenwai Dajie, Chaoyang, Beijing China 100020. Il Comitato Nazionale fa sapere che il concept “Si ispira al viaggio nella sua valenza reale e immaginaria, come metafora di percorso che l’uomo compie fuori e dentro sé stesso per raggiungere sempre nuovi obiettivi. Casa Italia a Pechino 2022 vuole essere per l’Italia Team un’esperienza che mette in relazione l’altro, con l’altrove, con una versione migliore di sé”. Le ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Coni annuncia le dueche ospiteranno, alledi. La prima sarà a Yanqing all’interno del Beijing Marriott Hotel Yanqing – Yard No 92, Xincheng Street. La seconda, quella nella capitale avrà sede invece nell’hotel St. Regis – Beijing – 21 Jianguomenwai Dajie, Chaoyang, Beijing China 100020. Il Comitato Nazionale fa sapere che il concept “Si ispira al viaggio nella sua valenza reale e immaginaria, come metafora di percorso che l’uomo compie fuori e dentro sé stesso per raggiungere sempre nuovi obiettivi.vuole essere per l’Team un’esperienza che mette in relazione l’altro, con l’altrove, con una versione migliore di sé”. Le ...

Advertising

Internazionale : Gli abitanti di Pechino fanno lo slalom tra le regole imposte per combattere la pandemia, diventate ancora più inco… - sportface2016 : #Pechino2022, presentata #CasaItalia - polpetine : @1V4vendetta il film c'è già: è la storia di un hantavirus+coronavirus creato in cina e pronto per essere portato… - Bobe_bot : Gli sponsor americani delle Olimpiadi di Pechino stanno facendo poca pubblicità ( - MaurizioGabell1 : RT @EpochItalia: #Olimpiadiinvernali a #Pechino e #spionaggio di regime. Governi europei: niente cellulari agli atleti Diversi Paesi europe… -