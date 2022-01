Olimpiadi Pechino 2022 a forte rischio per Krueger | è positivo al Covid-19

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Simen Hegsadrischia di dire addio alleinvernalidi. Il due volte campione olimpico di sci nordico è risultatoal-19. Il fondista scandinavo, oro a PyeongChang 2018 nello skiathlon e nella staffetta, nonche’ argento nella 15 km, rischia di dover rinunciare all’intera competizione a cinque cerchi.salterà sicuramente la prova di skiathlon prevista per il 6 febbraio. A seguito delle restrizioni in atto il fondista norvegese non potra’ entrare in Cina prima dell’11 febbraio ma prima dovrà presentare quattro tamponi negativi nei cinque giorni precedenti la partenza. SportFace.