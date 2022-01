Olimpiadi Invernali Pechino 2022, Valentina Vezzali positiva al Covid e assente nella cerimonia d’apertura (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Covid-19 non guarda in faccia a nessuno e purtroppo a farne le spese è stata Valentina Vezzali. La sottosegretaria allo sport e vincitrice di tre medaglie d’oro individuali consecutive alle Olimpiadi nella scherma, ha infatti contratto il famigerato Coronavirus. Per questo, Vezzali non potrà rispondere presente alla cerimonia d’apertura dei Giochi Invernali di Pechino, che prenderanno il via a partire dal 4 febbraio. In sostituzione dell’ex campionessa delle pedane, ci sarà in rappresentanza dell’Italia nella cerimonia citata Luca Ferrari, l’ambasciatore d’Italia a Pechino. Da parte del Governo nostrano, infatti, è stata mandata la richiesta agli organizzatori ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il-19 non guarda in faccia a nessuno e purtroppo a farne le spese è stata. La sottosegretaria allo sport e vincitrice di tre medaglie d’oro individuali consecutive allescherma, ha infatti contratto il famigerato Coronavirus. Per questo,non potrà rispondere presente alladei Giochidi, che prenderanno il via a partire dal 4 febbraio. In sostituzione dell’ex campionessa delle pedane, ci sarà in rappresentanza dell’Italiacitata Luca Ferrari, l’ambasciatore d’Italia a. Da parte del Governo nostrano, infatti, è stata mandata la richiesta agli organizzatori ...

