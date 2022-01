Olimpiadi Invernali 2022, i battipista saranno italiani! Prinoth riferimento a Pechino: 50 mezzi sulla neve (Di venerdì 28 gennaio 2022) La preparazione delle piste per la maggior parte delle gare su neve alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà affidata ai battipista della Prinoth, azienda italiana che fa parte del gruppo Hti e che si conferma ai massimi livelli internazionali. La realtà altoatesina è un punto di riferimento del settore, tanto che era scesa in campo anche per le Olimpiadi di Lillehammer 1994, Nagano 1998, Torino 2006 e Sochi 2014. Lo scorso anno aveva lavorato per i Mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Prinoth ha messo a disposizione oltre 50 battipista, detenendo di fatto l’esclusiva per la preparazione delle piste su cui si cimenteranno i campioni delle diverse discipline. Li vedremo all’opera per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) La preparazione delle piste per la maggior parte delle gare sualledisarà affidata aidella, azienda italiana che fa parte del gruppo Hti e che si conferma ai massimi livelli internazionali. La realtà altoatesina è un punto didel settore, tanto che era scesa in campo anche per ledi Lillehammer 1994, Nagano 1998, Torino 2006 e Sochi 2014. Lo scorso anno aveva lavorato per i Mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo.ha messo a disposizione oltre 50, detenendo di fatto l’esclusiva per la preparazione delle piste su cui si cimenteranno i campioni delle diverse discipline. Li vedremo all’opera per la ...

