Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas oggi, Eurolega basket 2022: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Olimpia Milano riabbraccia il pubblico del Forum. I meneghini ospitano tra le mura amiche i lituani dello Zalgiris Kaunas per la ventitreesima giornata di Eurolega. La squadra di Ettore Messina vuole allungare la striscia positiva a quattro successi dopo le vittorie esterne su Barcellona (73-75) e CSKA Mosca (57-67), con nel mezzo l’affermazione interna sull’Alba Berlino (84-76). L’Armani Exchange vuole rimanere in scia a Barcellona e Real Madrid che guidano la graduatoria di Eurolega, grazie ad un record di 13-6 (con tre partite ancora da recuperare e rinviate causa COVID: contro lo Zalgiris Kaunas in trasferta e in casa contro Zenit San Pietroburgo ed Unics Kazan – le date di queste partite sono già note) che piazza le Scarpette Rosse al terzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’riabbraccia il pubblico del Forum. I meneghini ospitano tra le mura amiche i lituani delloper la ventitreesima giornata di. La squadra di Ettore Messina vuole allungare la striscia positiva a quattro successi dopo le vittorie esterne su Barcellona (73-75) e CSKA Mosca (57-67), con nel mezzo l’affermazione interna sull’Alba Berlino (84-76). L’Armani Exchange vuole rimanere in scia a Barcellona e Real Madrid che guidano la graduatoria di, grazie ad un record di 13-6 (con tre partite ancora da recuperare e rinviate causa COVID: contro loin trasferta e in casa contro Zenit San Pietroburgo ed Unics Kazan – le date di queste partite sono già note) che piazza le Scarpette Rosse al terzo ...

