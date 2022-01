Ok dell'Ema a Paxlovid, la superpillola anti Covid. Pfizer: 'Ne produrremo 120 milioni di cicli' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) alla pillola di Pfizer contro il Covid. Si chiama Paxlovid ed è un farmaco da assumere per via orale, raccomandato per gli adulti che, una volta ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Via libera'Agenzia europea del farmaco (Ema) alla pillola dicontro il. Si chiamaed è un farmaco da assumere per via orale, raccomandato per gli adulti che, una volta ...

Advertising

GiovaQuez : Via libera dell'Ema alla pillola antivirale di Pfizer #COVID19 - rassegnally : #Quirinale2022 Ha fatto tempo ad arrivare prima del nuovo Presidente. Così @Libero_official saluta il via libera de… - MianiAttilio : PILLOLA ANTI-COVID PFIZER, VIA LIBERA DELL’EMA - In Italia ulteriori 155.697 contagi e altri 389 morti - I dati de… - SoniaLaVera : RT @valy_s: #Covid19 EMA dà il via libera all’immissione in commercio dell’antivirale #Paxlovid #Pfizer, pillola per il trattamento precoce… - statodelsud : Covid, news. In calo intensive e ricoveri. Via libera dell’Ema alla pillola Pfizer. LIVE -