Ok a Paxlovid | la pillola anti-Covid di Pfizer Per chi è raccomandata

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Ema (Agenzia Europea del Farmaco) ha reso noto, dopo gli studi effettuati, che ildisia un adeguato trattamento per ilnegli adulti e ora il prodotto è in commercio condizionato. “ha il potenziale per fare davvero la differenza per le persone ad alto rischio di progressione verso ilgrave“, ha commentato alla stampa la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides. Il, primovirale per via orale a uso domestico, è raccomandato quindi negli adulti che non hanno bisogno di ossigeno supplementare, ma che rischiano una progressione grave della malattia. Secondo gli studi condivisi in una nota da Ema, il trattamento conha ridotto significativamente i ricoveri o i decessi nei pazienti che hanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ema autorizza Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer. L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizz… - fanpage : Ultim'ora C'è il sì di Ema. - infoitsalute : L'Ema ha dato l'ok per Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer - DanMan_010101 : @MinervaMcGrani1 #ObbligoVaccinale Fine tesi dell''obbligo' Vaccinale: - archimedix73 : Questa ai NOVAX piace perchè è come il viagra poi se ti viene un infarto scopando e ti fanno la bara con il perisco… -

Ultime Notizie dalla rete : Paxlovid pillola

Cosa dicono i dati sull'efficacia di, laanti - Covid di Pfizer Il, laanti - Covid di Pfizer, è composta da due principi attivi contenuti in due compresse ...Come funziona laPfizerè il primo antivirale orale per Covid raccomandato in Ue: al momento, infatti, è in uso anche ladi Merk, ma l'iter per il molnupiravir - questo il ...L'Ema ha dato il via libera alla pillola Pfizer per il trattamento del Covid attiva contro Delta, ma anche contro Omicron e le altre varianti ...L'Ema ne ha autorizzato l'uso e in Italia, arriverà nei prossimi giorni. Chiaramente l’antivirale non sarà a disposizione di tutti i contagiati ...