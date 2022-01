Offendono la mamma di Meggiorini, lui scoppia a piangere in campo: «Tanti sacrifici per me, sono crollato» (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Riccardo Meggiorini. Mercoledì sera, al termine del recupero Lecce-Vicenza è scoppiato a piangere in campo dopo un’offesa alla madre ricevuta da Zan Majer. La madre è morta nel 2017. Non ha retto all’emozione. Majer poi gli ha chiesto scusa. Meggiorini racconta la sua versione alla rosea. «In campo in fondo ci si vuole bene, c’è rispetto. Poi nei momenti di tensione scappa qualcosa, l’importante è che finisca lì. Il calcio è fatto di persone perbene, a volte all’esterno c’è un’immagine negativa. Majer è un bravo ragazzo, magari si è fatto trasportare, ma non è giusto pensare male di lui. Anche a me scappa qualche parolaccia, ogni tanto, ma non così». Parla della madre. «Eravamo sei in famiglia, non potete immaginare cosa faceva per crescerci. E ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Riccardo. Mercoledì sera, al termine del recupero Lecce-Vicenza èto aindopo un’offesa alla madre ricevuta da Zan Majer. La madre è morta nel 2017. Non ha retto all’emozione. Majer poi gli ha chiesto scusa.racconta la sua versione alla rosea. «Inin fondo ci si vuole bene, c’è rispetto. Poi nei momenti di tensione scappa qualcosa, l’importante è che finisca lì. Il calcio è fatto di persone perbene, a volte all’esterno c’è un’immagine negativa. Majer è un bravo ragazzo, magari si è fatto trasportare, ma non è giusto pensare male di lui. Anche a me scappa qualche parolaccia, ogni tanto, ma non così». Parla della madre. «Eravamo sei in famiglia, non potete immaginare cosa faceva per crescerci. E ...

