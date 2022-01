Nuovo bonus mobilità per chi sceglie mezzi di trasporto green, domande dal 13 aprile (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pronte le regole per fruire del Nuovo bonus mobilità sostenibile, il credito d’imposta previsto per chi ha sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1. Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia definisce i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (art. 44 comma 1-septies del DL n. 34/2020) e approva il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate a partire dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022. Il credito, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022. Che cos’è il bonus mobilità sostenibile Si tratta di un credito ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pronte le regole per fruire delsostenibile, il credito d’imposta previsto per chi ha sostenuto spese per l’acquisto die servizi dia zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1. Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia definisce i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (art. 44 comma 1-septies del DL n. 34/2020) e approva il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate a partire dal 13e fino al 13 maggio 2022. Il credito, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022. Che cos’è ilsostenibile Si tratta di un credito ...

Advertising

serenel14278447 : Al via nuovo bonus mobilità, domande dal 13 aprile - fisco24_info : Nuovo bonus mobilità sostenibile, ecco come fare per usufruire dell’agevolazione: (Adnkronos) - Pronte le regole pe… - ReengineeringPa : Al via nuovo #BonusMobilità, domande dal 13 aprile - fisco24_info : Al via nuovo bonus mobilità, domande dal 13 aprile: Per chi ha rottamato il vecchio mezzo - iconanews : Al via nuovo bonus mobilità, domande dal 13 aprile -