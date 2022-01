Nuova offerta Sky: calcio e sport a sconto per 18 mesi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sky sport Nuova offerta – Sky ha lanciato una Nuova offerta flash – valida fino al 30 gennaio del 2022 – che consente di abbonarsi a tutto il calcio e lo sport offerti dalla pay-tv di Comcast con un notevole sconto rispetto al prezzo originario. La promozione, infatti, prevede un costo di 29,90 euro al L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sky– Sky ha lanciato unaflash – valida fino al 30 gennaio del 2022 – che consente di abbonarsi a tutto ile loofferti dalla pay-tv di Comcast con un notevolerispetto al prezzo originario. La promozione, infatti, prevede un costo di 29,90 euro al L'articolo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @sampdoria | Nelle prossime ore nuova offerta per #Nsame dello @BSC_YB: le ultime - CalcioFinanza : #Sky lancia una nuova offerta flash: calcio e sport a sconto per 18 mesi - junews24com : Bentancur, non solo Aston Villa: nuova offerta dalla Premier per il prestito - - job4good : [Nuova Posizione] Full Stack Developer - - Plaffo : La nuova Logitech MX Keys Mini già in offerta a 59,99€ -