Non solo Neil Young: la campagna per annullare gli abbonamenti a Spotify (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quello di Spotify che, di fatto, ha rinunciato alla musica di Neil Young a favore del mantenimento, invece, del podcast di Joe Rogan – che secondo la comunità scientifica diffonde disinformazione sul coronavirus e sui vaccini, ospitando anche personaggi dalla dubbia credibilità e inclini a credere alle teorie del complotto – rischia di essere un autogol clamoroso. Infatti, sui social network – dopo quanto accaduto ieri – è partita una vera e propria campagna che chiede agli utenti di disdire il proprio abbonamento, per dare un segnale alla multinazionale. È il caso, ad esempio, della community del noto progetto social The Others 98%. LEGGI ANCHE > E così Spotify ha preferito il podcast che fa disinformazione alla musica di Neil Young Boicottaggio ...

