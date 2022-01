“Non so perché non ho mai giocato nel Napoli” | rivelazione del giocatore dell’Atalanta

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuseppe Pezzella,re, ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo in cui ha parlato del futuro menzionando anche il: (From L) Atalanta’s Dutch midfielder Marten de Roon, Inter Milan’s Dutch defender Stefan de Vrij and Atalanta’s Italian defender Giuseppe Pezzella go for the ball during the Italian Serie A football match between Atalanta and Inter on January 16, 2022 at the Azzuri d’Italia stadium in Bergamo. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)“Voglio convincere l’Atalanta con il mio rendimento, non ho bisogno di collezionare il numero di presenze per esser riscattato. Se giochi tanto e poi non fai bene serve a poco. Il? Non c’è un motivo ben preciso delio non abbia mainella squadra ...