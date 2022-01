Non siamo più vivi, perché guardare la nuova, cruenta serie coreana sugli zombie su Netflix (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non siamo più vivi è un'altra delle nuove serie coreane con cui Netflix vuole e potrebbe battere i record raccolti da Squid Game, che alla fine del 2021 è diventata la serie straniera di maggior successo della piattaforma e il titolo più visto della sua storia. Basato sul popolare webcomic Now at Our School, è un thriller horror inquietante e sanguinoso che racconta un'apocalisse di morti viventi, questa volta seguendo un gruppo di studenti intrappolati nella loro scuola dopo lo scoppio di un misterioso virus che trasforma le persone in zombie. Gli interpreti principali sono Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Ji-hu, Lomon, Yoo In-soo, Lee You-Mi, Kim Byung-chul (gli ultimi due già visti in Squid Game) e Lim Jae-hyeok, nei panni di tipici studenti delle scuole superiori, in parte anche ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nonpiùè un'altra delle nuovecoreane con cuivuole e potrebbe battere i record raccolti da Squid Game, che alla fine del 2021 è diventata lastraniera di maggior successo della piattaforma e il titolo più visto della sua storia. Basato sul popolare webcomic Now at Our School, è un thriller horror inquietante e sanguinoso che racconta un'apocalisse di morti viventi, questa volta seguendo un gruppo di studenti intrappolati nella loro scuola dopo lo scoppio di un misterioso virus che trasforma le persone in. Gli interpreti principali sono Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Ji-hu, Lomon, Yoo In-soo, Lee You-Mi, Kim Byung-chul (gli ultimi due già visti in Squid Game) e Lim Jae-hyeok, nei panni di tipici studenti delle scuole superiori, in parte anche ...

