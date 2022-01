“Non si può morire di scuola-lavoro”, anche a Bergamo manifestazione per Lorenzo Parelli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Bergamo. Nel primo pomeriggio di venerdì gli studenti di diverse scuole della città hanno protestato davanti all’Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale, in seguito alla morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto in fabbrica a Lanuzacco, in provincia di Udine, schiacciato da una trave d’acciaio durante il suo ultimo giorno di alternanza. “Non si può morire di scuola-lavoro”, recita lo striscione esposto dagli studenti, che sono scesi in piazza in tutta Italia il 28 gennaio. “La morte di Lorenzo non è una tragedia inaspettata – hanno dichiarato alcuni dei manifestanti– in questi anni si sono già verificati gravi incidenti che hanno coinvolto studenti in stage PCTO, ma non è stata presa alcuna misura che tutelasse la loro sicurezza o che mettesse in discussione il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 28 gennaio 2022). Nel primo pomeriggio di venerdì gli studenti di diverse scuole della città hanno protestato davanti all’Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale, in seguito alla morte di, il 18enne morto in fabbrica a Lanuzacco, in provincia di Udine, schiacciato da una trave d’acciaio durante il suo ultimo giorno di alternanza. “Non si puòdi”, recita lo striscione esposto dagli studenti, che sono scesi in piazza in tutta Italia il 28 gennaio. “La morte dinon è una tragedia inaspettata – hanno dichiarato alcuni dei manifestanti– in questi anni si sono già verificati gravi incidenti che hanno coinvolto studenti in stage PCTO, ma non è stata presa alcuna misura che tutelasse la loro sicurezza o che mettesse in discussione il ...

Advertising

Giorgiolaporta : “Non iniziò con le camere a gas o con i campi di concentramento e di sterminio. Non iniziò con i 6 milioni di ebrei… - you_trend : ?? Fumata nera anche al quinto scrutinio per la #PresidenzaDellaRepubblica: visto il numero di astensioni, la Presid… - ladyonorato : Ve lo dico da mesi: questa follia non può durare. - ghevinc : È chiaro, ma è superfluo dirlo che il clown leghista #Salvini è commissariato e non può contrattare nulla con Letta… - francescaalleg4 : @GrandeFratello Fuori nataly! Una che dal del gay a baru e del frocio al suo ex fidanzato come offese non si può sentire!! #noomofobia -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Perché il petrolio può davvero arrivare a 100 dollari al barile L'Opec+ sta aprendo i rubinetti con il contagocce e non sta dando i risultati sperati il ricorso degli Usa e di altri paesi alle riserve strategiche. Il mercato guarda anche a mercoledì prossimo, 2 ...

Quirinale, il centrodestra si astiene. FI: 'Si tratta'. Salvini ha incontrato Draghi "Non c'è una figura istituzionale superiore tolto Mattarella, che la Repubblica può esprimere, in più la presidente Casellati è una donna. Perché deve essere divisiva? E si è messa generosamente a ...

Per i giudici il no vax può vivere senza stipendio! Studio Cataldi L'Opec+ sta aprendo i rubinetti con il contagocce esta dando i risultati sperati il ricorso degli Usa e di altri paesi alle riserve strategiche. Il mercato guarda anche a mercoledì prossimo, 2 ...c'è una figura istituzionale superiore tolto Mattarella, che la Repubblicaesprimere, in più la presidente Casellati è una donna. Perché deve essere divisiva? E si è messa generosamente a ...