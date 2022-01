Non è mai finita, Salvini ribalta tutto: "Al lavoro per un presidente donna": Clamoroso, chi è l'indiziata numero 1 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non è mai finita, questa corsa al Quirinale. Il colpo di scena è Clamoroso. Poco prima delle 20, al termine del vertice con Enrico Letta e Giuseppe Conte, Matteo Salvini tiene un punto stampa. Rapido, conciso. Ed è un terremoto politico: "Sto lavorando perché ci sia un presidente. donna. In gamba", sgancia la bomba. Insomma, insomma l'ultimo impensabile ribaltone: non Mario Draghi né Sergio Mattarella, i due nomi dati in clamorosa ascesa dopo il crac di Elisabetta Casellati. Una donna, insomma. E tutte le piste portano ad Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti. In subordine, Paola Severino o Marta Cartabia, il primo un nome sempre rimasto sotto traccia (e per questo particolarmente papabile), il secondo sparito quando la partita è entrata nel vivo. "Sono fiducioso. Ho avuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non è mai, questa corsa al Quirinale. Il colpo di scena è. Poco prima delle 20, al termine del vertice con Enrico Letta e Giuseppe Conte, Matteotiene un punto stampa. Rapido, conciso. Ed è un terremoto politico: "Sto lavorando perché ci sia un. In gamba", sgancia la bomba. Insomma, insomma l'ultimo impensabile ribaltone: non Mario Draghi né Sergio Mattarella, i due nomi dati in clamorosa ascesa dopo il crac di Elisabetta Casellati. Una, insomma. E tutte le piste portano ad Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti. In subordine, Paola Severino o Marta Cartabia, il primo un nome sempre rimasto sotto traccia (e per questo particolarmente papabile), il secondo sparito quando la partita è entrata nel vivo. "Sono fiducioso. Ho avuto ...

