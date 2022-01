"Non dica sciocchezze! Basta disinformazione". Clamoroso, Cirino Pomicino sbrana Formigli a casa sua | Video (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scintille a Piazzapulita il talk-show del giovedì sera in onda su La7: si stava parlando della capacità di Mario Draghi di tenere a bada la crisi economica in Italia, quando Corrado Formigli ha detto: "Ci sono due poltrone per fare questo, una è quella di premier, l'altra è quella di presidente della Repubblica". A un certo punto, però, è intervenuto Cirino Pomicino, che ha interrotto il conduttore e ha sbottato: "Non dica sciocchezze! Alla riunione dei capi di Stato e di governo in Europa va il presidente del Consiglio, non il Presidente della Repubblica! Uguale al G20. Il capo dello Stato può consigliare, può fare delle operazioni di moral suasion. Ma chi fa le politiche è il capo del governo e la sua maggioranza. Non facciamo disinformazione". A quel punto allora ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scintille a Piazzapulita il talk-show del giovedì sera in onda su La7: si stava parlando della capacità di Mario Draghi di tenere a bada la crisi economica in Italia, quando Corradoha detto: "Ci sono due poltrone per fare questo, una è quella di premier, l'altra è quella di presidente della Repubblica". A un certo punto, però, è intervenuto, che ha interrotto il conduttore e ha sbottato: "NonAlla riunione dei capi di Stato e di governo in Europa va il presidente del Consiglio, non il Presidente della Repubblica! Uguale al G20. Il capo dello Stato può consigliare, può fare delle operazioni di moral suasion. Ma chi fa le politiche è il capo del governo e la sua maggioranza. Non facciamo". A quel punto allora ...

