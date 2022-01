"Non c'è solo la Belloni". Donna al Colle, il Pd prova a sabotare il piano: "Ecco gli altri nomi", l'ultimo ricatto? (Di venerdì 28 gennaio 2022) La svolta arriva poco prima di cena, Matteo Salvini annuncia: "Stiamo lavorando per un presidente Donna". Ribaltone-Quirinale se ce n'è uno: dopo il flop su Elisabetta Casellati, infatti, tutti puntavano o su Mario Draghi o su Sergio Mattarella. E invece - forse - no: smentite le indiscrezioni, i commentatori, le soffiate. Quanto detto da Salvini è stato confermato pochi minuti dopo da Giuseppe Conte, leader del M5s, quasi a confermare che dietro alla svolta ci siano proprio loro: i fili del dialogo tra i due si erano riallacciati giusto negli ultimi giorni, dopo anni di grande freddo, quello che è seguito dallo strappo del Papeete dell'allora ministro dell'Interno leghista. La Donna presidente della Repubblica dovrebbe essere Elisabetta Belloni, l'indiziata numero uno, il capo dei servizi segreti (anche se nei giorni scorsi, quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) La svolta arriva poco prima di cena, Matteo Salvini annuncia: "Stiamo lavorando per un presidente". Ribaltone-Quirinale se ce n'è uno: dopo il flop su Elisabetta Casellati, infatti, tutti puntavano o su Mario Draghi o su Sergio Mattarella. E invece - forse - no: smentite le indiscrezioni, i commentatori, le soffiate. Quanto detto da Salvini è stato confermato pochi minuti dopo da Giuseppe Conte, leader del M5s, quasi a confermare che dietro alla svolta ci siano proprio loro: i fili del dialogo tra i due si erano riallacciati giusto negli ultimi giorni, dopo anni di grande freddo, quello che è seguito dallo strappo del Papeete dell'allora ministro dell'Interno leghista. Lapresidente della Repubblica dovrebbe essere Elisabetta, l'indiziata numero uno, il capo dei servizi segreti (anche se nei giorni scorsi, quando ...

Advertising

elio_vito : La scriteriata decisione dei leader del centrodestra di non partecipare alla votazione, ha dimostrato solo che il c… - lucianonobili : L’informazione muore ogni volta che un esponente #M5S esprime apprezzamento per il settannato di #Mattarella fino a… - smenichini : “Tutto questo è successo, e si deve sapere”. Questo è il senso della #Giornatadellamemoria, ce l’ha spiegato… - pizza_mozzar3ll : @haveyoumet3d @iamcamillina Non preoccuparti, alla fine ognuno lo vive in modo diverso. Per tanto tempo ci sono st… - monicanote73 : RT @Sayuri1897: ''Tanto è solo di passaggio''. ''Tanto non rinnova''. ''Tanto lo perdete a zero''. ''Tanto non vincente un cazzo lo stesso'… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Omicron al 95,8% in Italia, sequenziata 'sorella' Quali conseguenze possa avere sull'andamento della pandemia un virus così mutevole non è al momento possibile dirlo; è chiaro solo che il virus SarsCoV2 ha una grande capacità di generare nuove ...

Jabra Elite 7, arrivano il Bluetooth multi - dispositivo e Google Assistant I vantaggi della connettività multipoint sono concreti, ma si notano solo in determinati scenari - ... È una funzionalità che si sta diffondendo gradualmente nel settore, ma non ha ancora una diffusione ...

NBA All-Star Game, Doncic, Booker e non solo: i grandi esclusi dalla lista di titolari Sky Sport Biodigestore, rivolta totale contro la Regione CIVITAVECCHIA - Rivolta globale, da destra a sinistra, contro la Regione Lazio dopo il via libera espresso dalla Pisana nella conferenza dei servizi pe ...

Gli infermieri e la promessa non mantenuta dalla politica I professionisti si sono riuniti questa mattina a Palermo per protestare contro le tante criticità che hanno accompagnato il settore in questi due anni di pandemia. A sostenere le loro istanze anche l ...

Quali conseguenze possa avere sull'andamento della pandemia un virus così mutevoleè al momento possibile dirlo; è chiaroche il virus SarsCoV2 ha una grande capacità di generare nuove ...I vantaggi della connettività multipoint sono concreti, ma si notanoin determinati scenari - ... È una funzionalità che si sta diffondendo gradualmente nel settore, maha ancora una diffusione ...CIVITAVECCHIA - Rivolta globale, da destra a sinistra, contro la Regione Lazio dopo il via libera espresso dalla Pisana nella conferenza dei servizi pe ...I professionisti si sono riuniti questa mattina a Palermo per protestare contro le tante criticità che hanno accompagnato il settore in questi due anni di pandemia. A sostenere le loro istanze anche l ...