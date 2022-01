“Non ce la faccio più!”, Lulù si ribella e lancia la bomba: ha sclerato di brutto [VIDEO] (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lulù Selassiè non si trattiene: parole durissime per tre vipponi, protagonisti di quest’edizione del GF Vip. Lulù Selassiè (fonte instagram)Lulù Selassiè è una delle protagoniste più iconiche del Grande Fratello Vip. Di nobile retaggio, la Princess non disdegna l’uso di termini coloriti, e non si tira indietro da zuffe e battibecchi nel reality. Dopo l’uscita del suo amato Manuel, Lulù ha affilato la lingue, scagliandosi in un accorato sfogo con Sophie Codegoni e Federica Calemme. La dinamica che più la indispettisce in Casa è il triangolo tra Soleil, Delia e Alex Belli, nonché la profusione di clip a loro dedicata. “Già immagino come andrà la puntata di venerdì. Parleranno della radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera, a parte loro, ... Leggi su specialmag (Di venerdì 28 gennaio 2022)Selassiè non si trattiene: parole durissime per tre vipponi, protagonisti di quest’edizione del GF Vip.Selassiè (fonte instagram)Selassiè è una delle protagoniste più iconiche del Grande Fratello Vip. Di nobile retaggio, la Princess non disdegna l’uso di termini coloriti, e non si tira indietro da zuffe e battibecchi nel reality. Dopo l’uscita del suo amato Manuel,ha affilato la lingue, scagliandosi in un accorato sfogo con Sophie Codegoni e Federica Calemme. La dinamica che più la indispettisce in Casa è il triangolo tra Soleil, Delia e Alex Belli, nonché la profusione di clip a loro dedicata. “Già immagino come andrà la puntata di venerdì. Parleranno della radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera, a parte loro, ...

