No! Un regolamento europeo sulla sperimentazione clinica non pone fine alle vaccinazioni anti Covid-19 entro il 31 gennaio 2022 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da diversi account Facebook, ma anche Twitter e Telegram, dal 31 gennaio 2022 entrerà in vigore il regolamento 536/2014 sulla sperimentazione clinica che porrebbe fine alle vaccinazioni anti Covid-19, in particolare quelle pediatriche. Non solo, secondo i diffusori della presunta “notizia” verrebbe meno ogni forma di obbligatorietà e renderebbe nullo il consenso informato. Si tratta di una errata interpretazione delle fonti che, in ambito No vax, sono state proposte prive del reale contesto. Per chi ha fretta I contrari alla vaccinazione anti Covid-19 interpretano l’entrata in vigore in data 31 gennaio ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da diversi account Facebook, ma anche Twitter e Telegram, dal 31entrerà in vigore il536/2014che porrebbe-19, in particolare quelle pediatriche. Non solo, secondo i diffusori della presunta “notizia” verrebbe meno ogni forma di obbligatorietà e renderebbe nullo il consenso informato. Si tratta di una errata interpretazione delle fonti che, in ambito No vax, sono state proposte prive del reale contesto. Per chi ha fretta I contrari alla vaccinazione-19 interpretano l’entrata in vigore in data 31...

Advertising

arays74 : RT @DavidPuente: L'UE pone fine alle vaccinazioni anti Covid entro il 31 gennaio? No! Un'interpretazione 'fantasiosa' di un regolamento eur… - AnnaritaNinni : RT @DavidPuente: L'UE pone fine alle vaccinazioni anti Covid entro il 31 gennaio? No! Un'interpretazione 'fantasiosa' di un regolamento eur… - OpenFactCheck : L'Unione europea pone fine alle vaccinazioni anti Covid entro il 31 gennaio? No! Un'interpretazione 'fantasiosa' di… - DavidPuente : L'UE pone fine alle vaccinazioni anti Covid entro il 31 gennaio? No! Un'interpretazione 'fantasiosa' di un regolame… - JorgeTrimy : @PoliticaPerJedi Ma no, ma Yoda che dici? sembri poco lucido ultimamente, il regolamento di conti sarà tra Lega-FdI… -