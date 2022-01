Nicolato: “Serie A campionato straniero, è allarme” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Paolo Nicolato denuncia l’assenza di calciatori utili alla Nazionale italiana di calcio: “In Serie A giocano pochi italiani”. Il ct dell’Under 21 lancia l’allarme: “Non possiamo imporre regole per far giocare chi non lo merita. Dovremmo però riflettere sulla creazione di corsie preferenziali per produrre più italiani di qualità. Siamo molto distanti, purtroppo. Dobbiamo prendere atto di questi dati e trovare delle soluzioni, altrimenti il futuro non sarà roseo per il calcio italiano. La Serie A oggi è un campionato straniero che si fa in Italia, più che un campionato italiano. Ogni domenica, sono 2 o 3 gli italiani titolari in Serie A per ciascuna formazione“. Anche Roberto Mancini, ct dell’Italia sta facendo difficoltà a trovare calciatori per la sua ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 28 gennaio 2022) Paolodenuncia l’assenza di calciatori utili alla Nazionale italiana di calcio: “InA giocano pochi italiani”. Il ct dell’Under 21 lancia l’: “Non possiamo imporre regole per far giocare chi non lo merita. Dovremmo però riflettere sulla creazione di corsie preferenziali per produrre più italiani di qualità. Siamo molto distanti, purtroppo. Dobbiamo prendere atto di questi dati e trovare delle soluzioni, altrimenti il futuro non sarà roseo per il calcio italiano. LaA oggi è unche si fa in Italia, più che unitaliano. Ogni domenica, sono 2 o 3 gli italiani titolari inA per ciascuna formazione“. Anche Roberto Mancini, ct dell’Italia sta facendo difficoltà a trovare calciatori per la sua ...

