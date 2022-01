Nicolato: «Oggi la Serie A è praticamente un campionato straniero che si fa in Italia» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport intervista il ct della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato. La Serie A, dichiara, non pensa ai giovani. «I ragazzi sono in secondo piano e la Serie A Oggi è praticamente un campionato straniero che si fa in Italia più che un campionato Italiano. Ogni domenica, sono 2 o 3 gli Italiani titolari in Serie A per ciascuna formazione». I numeri parlano chiaro: su 568 calciatori, 347 non sono nati in Italia, ovvero il 61%. Non solo, l’età media, nel massimo campionato, è di 27 anni. Ultimamente, a causa delle squadre decimate dal Covid e dagli infortuni, si sono viste convocazioni anche di giovani nelle prime squadre, ma è stato solo un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport intervista il ct della Nazionale Under 21, Paolo. LaA, dichiara, non pensa ai giovani. «I ragazzi sono in secondo piano e launche si fa inpiù che unno. Ogni domenica, sono 2 o 3 glini titolari inA per ciascuna formazione». I numeri parlano chiaro: su 568 calciatori, 347 non sono nati in, ovvero il 61%. Non solo, l’età media, nel massimo, è di 27 anni. Ultimamente, a causa delle squadre decimate dal Covid e dagli infortuni, si sono viste convocazioni anche di giovani nelle prime squadre, ma è stato solo un ...

