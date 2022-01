Newcastle, Bruno Guimaraes arriva per 50 milioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Accostato da tempo anche alla Juventus, Bruno Guimaraes è invece pronto ad iniziare la sua avventura al Newcastle. Secondo L’Equipe, il Lione e il club inglese hanno già chiuso l’accordo per il trasferimento del centrocampista in Premier League per 42.5 milioni di euro, più altri 7.5 milioni in caso di salvezza dei Magpies per un totale di 50 milioni di euro. La società inglese – di proprietà del Public Investment Fund – ha battuto la concorrenza degli altri club. Le visite mediche sono in programma oggi, poi la firma e l’ufficialità. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Accostato da tempo anche alla Juventus,è invece pronto ad iniziare la sua avventura al. Secondo L’Equipe, il Lione e il club inglese hanno già chiuso l’accordo per il trasferimento del centrocampista in Premier League per 42.5di euro, più altri 7.5in caso di salvezza dei Magpies per un totale di 50di euro. La società inglese – di proprietà del Public Investment Fund – ha battuto la concorrenza degli altri club. Le visite mediche sono in programma oggi, poi la firma e l’ufficialità. SportFace.

