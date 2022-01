Netlfix festeggia | mai avuti così tanti abbonati prima d’ora

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Nonostante a livello di utenti Netflix sia in testa, gli azionisti non sono contenti per quanto riguarda il calo in borsa he ha subito l’app. Netflix non va giù agli azionisti: cosa rischia ? – computermagazine.itNetflix ha fatto il pieno nel 2021: 221,8 milioni dimensili per far felici gli azionisti, il tutto tra ottobre e dicembre, con un aumento del 16% in più dei ricavi nello stesso periodo del 2020. Peccato però che il prezzo delle azioni in borsa è sceso di quasi il 20% a seguito del resoconto fiscale, e gli azionisti, di questo non sono affatto contenti. A preoccupare, in particolare, è la prospettiva dei risultati futuri, se si va avanti di questo passo: la concorrenza nel settore sta rallentando la crescita degli, date le considerevoli uscite su piattaforme streaming (pensate semplicemente a Disney Plus che si è ...