Nazionale | Locatelli e Calabria lasciano il ritiro

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Manuele Davidenon prenderanno parte all’ultimo allenamento dellache oggi, a Coverciano, chiuderà lo stage di tre giorni organizzato dal Ct Mancini in vista del playoff Mondiale. Il centrocampista della Juventus e il difensore del Milan hanno lasciato questa mattina ilazzurro per motivi personali. SportFace.

Lorenzo Insigne e Manuel, calciatori dellaimpegnati a Coverciano per uno stage, hanno aperto il sacco contenente le letterine di alcuni giovani tifosi. Tali letterine erano state appese all'albero di ...... Ferrari, Okoli e De Sciglio, poi Frattesi,e Fagioli, quindi Zaccagni, Scamacca e Joao ... Il vice di Spina inattualmente è Emerson Palmieri. E proprio lui, a meno di sorprese, sarà ...Manuel Locatelli e Davide Calabria terminano in anticipo l'avventura in Nazionale. Il terzino del Milan e il centrocampista della Juventus non parteciperann ...Lorenzo Insigne e Manuel Locatelli, calciatori della Nazionale impegnati a Coverciano per uno stage, hanno aperto il sacco contenente le letterine di alcuni giovani tifosi.