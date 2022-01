Nazionale, Locatelli e Calabria lasciano il ritiro per motivi personali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli e l'esterno del Milan Davide Calabria hanno lasciato questa mattina il ritiro azzurro a Coverciano per motivi personali. Lo rende noto la Figc. Il ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il centrocampista della Juventus Manuele l'esterno del Milan Davidehanno lasciato questa mattina ilazzurro a Coverciano per. Lo rende noto la Figc. Il ...

Advertising

Azzurri : ?? Sotto le feste i piccoli tifosi della #Nazionale hanno scritto delle lettere agli #Azzurri, appendendole all'albe… - robertopontillo : RT @mirkonicolino: Manuel #Locatelli non prenderà parte oggi all'ultimo allenamento della nazionale italiana a #Coverciano. Il centrocampis… - mirkonicolino : Manuel #Locatelli non prenderà parte oggi all'ultimo allenamento della nazionale italiana a #Coverciano. Il centroc… - CamFerrari25 : a qualunque tifoseria, vi prego di non fare battutine su locatelli e calabria che lasciano il ritiro della nazionale per motivi personali - Roberta_Siro : RT @SCUtweet: #Locatelli ha abbandonato il ritiro della #Nazionale per motivi personali.???? -