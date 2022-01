Nazionale, Calabria e Locatelli lasciano il ritiro di Coverciano per motivi personali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo stage in Nazionale di Davide Calabria e Manuel Locatelli finisce con anticipo rispetto ai compagni. Il terzino del Milan ed il centrocampista della Juventus, infatti, hanno lasciato questa mattina il ritiro azzurro di Coverciano per motivi personali. Stamattina la squadra affronterà un nuovo allenamento sotto la guida di Roberto Mancini, ma senza i due calciatori, che fanno ritorno nei rispettivi club. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo stage indi Davidee Manuelfinisce con anticipo rispetto ai compagni. Il terzino del Milan ed il centrocampista della Juventus, infatti, hanno lasciato questa mattina ilazzurro diper. Stamattina la squadra affronterà un nuovo allenamento sotto la guida di Roberto Mancini, ma senza i due calciatori, che fanno ritorno nei rispettivi club. L'articolo ilNapolista.

