Nato | Mosca continua ammassare truppe | preparati al peggio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) "La Russia stando adunità militari" al confine con l'Ucraina ma anche in Bielorussia, "noi stiamo lavorando al meglio per una soluzione diplomatica ma siamoal". ...

Ultime Notizie dalla rete : Nato Mosca

Lo ha detto il segretario generale dellaJens Stoltenberg intervenendo ad un evento dell'Atlantic Council e ribadendo come l'Alleanza è pronta "dispiegare rapidamente" le proprie forze. Inoltre, ...continua ammassare truppe, preparati al peggio Laperò lancia ancora l'allarme: "la Russia sta continuando ad ammassare unità militari' al confine con l'Ucraina ma anche in ...«La Russia sta continuando ad ammassare unità militari» al confine con l'Ucraina ma anche in Bielorussia, «noi stiamo lavorando al meglio per una ...Il dialogo tra Russia, Usa e UE continua. Per evitare che ci sia una guerra, ma per evitare anche che ci sia un problema di approvvigionamento europeo di gas.