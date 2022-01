Napoli, trattativa ai dettagli per il nuovo rinforzo sulla fascia sinistra! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Napoli è ai dettagli nella trattativa che coinvolge il nuovo rinforzo per la fascia sinistra. Il nome in questione è quello di Mathias Olivera, l’ex Getafe peró arriverà all’ombra del Vesuvio soltanto il prossimo giugno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli ha limato gli ultimi accordi per assicurarsi Olivera. Il costo del cartellino si aggira intorno a 11 milioni di euro bonus inclusi. Olivera, Napoli, calciomercatoL’obiettivo del Napoli era quello di portare il calciatore uruguaiano in Italia già nel mercato di gennaio, ma il Getafe non sembra intenzionato a privarsene adesso. Con Olivera in entrata, potrebbe lasciare la maglia azzurra Faouzi Ghoulam, su di lui è vivo l’interesse della Lazio con Sarri che lo ha ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilè ainellache coinvolge ilper lasinistra. Il nome in questione è quello di Mathias Olivera, l’ex Getafe peró arriverà all’ombra del Vesuvio soltanto il prossimo giugno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli ha limato gli ultimi accordi per assicurarsi Olivera. Il costo del cartellino si aggira intorno a 11 milioni di euro bonus inclusi. Olivera,, calciomercatoL’obiettivo delera quello di portare il calciatore uruguaiano in Italia già nel mercato di gennaio, ma il Getafe non sembra intenzionato a privarsene adesso. Con Olivera in entrata, potrebbe lasciare la maglia azzurra Faouzi Ghoulam, su di lui è vivo l’interesse della Lazio con Sarri che lo ha ...

