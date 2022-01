Napoli, ruba martello a due muratori: imprenditore rischia cinque anni di carcere (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una vicenda surreale che potrebbe costare cinque anni di carcere a un imprenditore napoletano di 61 anni. Mario D. è accusato di aver rubato un martello e altri strumenti da lavoro a due muratori per un valore complessivo di circa 20 euro. Napoli, ruba martello a due muratori: imprenditore rischia 5 anni di carcere Dopo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una vicenda surreale che potrebbe costaredia unnapoletano di 61. Mario D. è accusato di averto une altri strumenti da lavoro a dueper un valore complessivo di circa 20 euro.a duediDopo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ruba Donna ruba 100 chili di rame da un deposito edile: denunciata a Giugliano I carabinieri di Qualiano hanno denunciato per furto una 26enne di origini rom residente nell'insediamento nella zona Asi di Giugliano . La donna, poco prima, era entrata in un deposito edile del ...

Grande successo per Doc, chi è Simona Tabasco: l'attrice napoletana che interpreta Elisa Ma chi è Simona Tabasco? CHI E' SIMONA TABASCO, L'ELISA DI DOC Simona nasce a Napoli il 5 aprile ... una ragazza musulmana che ruba il cuore di Michele Tramola, registrando anche la stagione successiva.

Napoli, ruba uno pneumatico: denunciato 17enne a Miano Cronache Campania Asl Napoli 3, l'attacco hacker Stipendi provvisori all'Asl Napoli 3 Sud dopo l'attacco hacker di inizio gennaio, personale in agitazione. Un giga e mezzo di dati sensibili rubati, il 90% della memoria ...

