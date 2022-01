Napoli, multa da diecimila euro all’azienda che chiedeva “foto in costume” alle candidate per un lavoro da receptionist (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una multa da diecimila euro per aver chiesto una foto in costume delle candidate in un annuncio per un lavoro da receptionist: l’ha inflitta l’Ispettorato nazionale del lavoro alla Medial service, un’azienda di Napoli che si occupa di vigilanza privata e accoglienza in strutture. La sanzione è ridotta a un terzo se la ditta si impegna a pagare immediatamente. “Martedì 25 gennaio – ricorda l’Ispettorato – una società di Napoli ha pubblicato sul web un annuncio di ricerca di personale rivolto esclusivamente a candidate di sesso femminile, contenente la richiesta di bella presenza e l’invio di una foto a figura intera “in costume da bagno o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Unadaper aver chiesto unaindellein un annuncio per unda: l’ha inflitta l’Ispettorato nazionale delalla Medial service, un’azienda diche si occupa di vigilanza privata e accoglienza in strutture. La sanzione è ridotta a un terzo se la ditta si impegna a pagare immediatamente. “Martedì 25 gennaio – ricorda l’Ispettorato – una società diha pubblicato sul web un annuncio di ricerca di personale rivolto esclusivamente adi sesso femminile, contenente la richiesta di bella presenza e l’invio di unaa figura intera “inda bagno o ...

