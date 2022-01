Napoli, Juan Jesus: "Peccato per la Coppa Italia, ma vogliamo scudetto ed Europa League" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Arrivare in estate da parametro zero e con al seguito tanti scetticismi legati alla condizione fisica e nel giro di pochi mesi, complice qualche assenza nel reparto, diventare una colonna della difesa:... Leggi su quotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Arrivare in estate da parametro zero e con al seguito tanti scetticismi legati alla condizione fisica e nel giro di pochi mesi, complice qualche assenza nel reparto, diventare una colonna della difesa:...

Advertising

VoceGiallorossa : ??? @sscnapoli, Juan Jesus: 'Avrei potuto aiutare la Roma, come sto facendo ora qui' #ASRoma - anteprima24 : ** ##Napoli, la carica di Juan Jesus 'Ci siamo anche noi per lo #Scudetto' ** - ilnapolionline : Juan Jesus: 'Sono contento di ciò che sto facendo a Napoli' - - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Juan Jesus: “Lotteremo per lo scudetto e per l’Europa Leagu… - salvione : Juan Jesus: 'Voglio dimostrare al Napoli ciò che non ho fatto a Roma' -