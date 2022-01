Napoli, “candidata invii foto in costume”: multa da 10mila euro per l’imprenditore (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aveva pubblicato un annuncio di lavoro per receptionist in cui chiedeva, tra i requisiti, la bella fresenza e l’invio di una foto in costume. Dopo alcuni giorni di tam-tam mediatico, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del lavoro, che ha provveduto a comminare una sanzione da 10mila euro all’imprenditore responsabile dell’annuncio. Napoli, annuncio di lavoro choc: “Inviare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aveva pubblicato un annuncio di lavoro per receptionist in cui chiedeva, tra i requisiti, la bella fresenza e l’invio di unain. Dopo alcuni giorni di tam-tam mediatico, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del lavoro, che ha provveduto a comminare una sanzione daalresponsabile dell’annuncio., annuncio di lavoro choc: “Inviare L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

