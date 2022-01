Napoli-Barcellona, riparte la vendita dei biglietti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Alla ripresa dell’Europa League il Napoli sarà attesa da una gara particolarmente complicata, quella contro il Barcellona, una sfida fondamentale per i destini di entrambe le squadre. I tifosi che vorranno essere presenti allo Stadio Diego Armando Maradona potranno procedere a partire da oggi all’acquisto dei biglietti (il match è previsto il 24 febbraio alle L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Alla ripresa dell’Europa League ilsarà attesa da una gara particolarmente complicata, quella contro il, una sfida fondamentale per i destini di entrambe le squadre. I tifosi che vorranno essere presenti allo Stadio Diego Armando Maradona potranno procedere a partire da oggi all’acquisto dei(il match è previsto il 24 febbraio alle L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliBarcellona dalle 16:00 riparte la vendita dei biglietti ?? ?? #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : #Notizie Napoli-Barcellona, riparte la vendita dei biglietti: Alla ripresa dell’Europa League il Napoli sarà attesa… - RaffaeleNasti8 : @bruttapas Mah...io onestamente sono più eccitato oggi che sono secondo in classifica con alle porte uno scontro di… - NCN_it : #TicketOne, responsabile area sport: ''#Napoli-#Barcellona? Al momento la vendita è per il 50%'' - gilnar76 : Non solo Adama Traorè, il Barcellona tenta il colpo in attacco: contatti avviati! #Forzanapoli #Napoli… -