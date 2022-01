Napoli-Barcellona | da oggi riparte la vendita dei biglietti | i prezzi

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Sul proprio sito ufficiale, la SSCha comunicato che dalle ore 16 dipomeriggio ripartirà ladeiper, gara di ritorno valida per gli spareggi di Europa League. La partita è in programma allo stadio Maradona giovedì 24 febbraio alle ore 21. Di seguito idei: Tribuna Posillipo €100,00 Tribuna Nisida €85,00 Tribuna Family Adulto €15,00/€10,00 (under 12) Distinti €60,00 Curve anello superiore €45,00 Curve anello inferiore €30,00 FOTO: Getty – Stadio Maradona La SSC, inoltre, informa che non saranno previstia tariffa ridotta (a parte per il settore Tribuna Family) e che fino al 6 febbraio si potranno acquistare i ...