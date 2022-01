Nancy Pelosi si ricandida: ira dei giovani dem (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Speaker della Camera Nancy Pelosi annuncia che si candiderà alle prossime elezioni di medio termine, generando un dibattito interno ai dem sulla leadership del partito. È scontro generazionale Leggi su ilgiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Speaker della Cameraannuncia che si candiderà alle prossime elezioni di medio termine, generando un dibattito interno ai dem sulla leadership del partito. È scontro generazionale

Advertising

24Mattino : .@paolomieli: 'Negli Usa si ricandida l'eterna Nancy Pelosi, Alexandra Ocasio Cortes parla di troppi ottuagenari al comando' - voceditalia : Nancy Pelosi si ricandida a 82 anni per il Midterm. Potrebbe continuare a guidare i dem ma liberal chiedono ricambi… - _FunBot : RT @Tiaringhio: idea migliore che abbia mai visto, basta integrare il Nancy Pelosi ETF ©? e siamo milionari in 2 settimane - Tiaringhio : idea migliore che abbia mai visto, basta integrare il Nancy Pelosi ETF ©? e siamo milionari in 2 settimane - voceditalia : Nancy Pelosi si ricandida a 82 anni per il Midterm -