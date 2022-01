Nadal in finale agli Australian Open, Berrettini ko (Di venerdì 28 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Rafa Nadal in finale agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Lo spagnolo, sesta testa di serie, mette fine allo splendido torneo disputato da Matteo Berrettini, numero 7 del tabellone, imponendosi in quattro set sul romano con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. In finale Nadal affronterà il vincente della seconda semifinale che vedrà in campo il russo Daniil Medvedev, seconda testa di serie, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 28 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Rafain, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Lo spagnolo, sesta testa di serie, mette fine allo splendido torneo disputato da Matteo, numero 7 del tabellone, imponendosi in quattro set sul romano con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Inaffronterà il vincente della seconda semiche vedrà in campo il russo Daniil Medvedev, seconda testa di serie, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

