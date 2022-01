Nadal batte Berrettini ma ha belle parole per lui: «Ha un grande futuro davanti a sé» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Berrettini? Quest’anno è arrivato in finale a Wimbledon ed in semifinale qui in Australia: ogni anno migliora. È un giocatore giovane, carismatico, un bravo ragazzo, e quindi gli auguro il meglio. Penso che abbia un grande futuro davanti a sé parole d’elogio quelle che Rafa Nadal ha riservato a Matteo Berrettini dopo le semifinali degli Australian Open. Nadal ha fatto una grande partita: il campione spagnolo ha giocato probabilmente i migliori due set della sua stagione – i primi due – e la reazione di Matteo nel terzo non gli è bastata ad evitare la sconfitta e l’eliminazione. «Ho iniziato veramente alla grande», ha aggiunto Nadal. «I primi due set sono stati i migliori che ho giocato da molto tempo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022)? Quest’anno è arrivato in finale a Wimbledon ed in semifinale qui in Australia: ogni anno migliora. È un giocatore giovane, carismatico, un bravo ragazzo, e quindi gli auguro il meglio. Penso che abbia una séd’elogio quelle che Rafaha riservato a Matteodopo le semifinali degli Australian Open.ha fatto unapartita: il campione spagnolo ha giocato probabilmente i migliori due set della sua stagione – i primi due – e la reazione di Matteo nel terzo non gli è bastata ad evitare la sconfitta e l’eliminazione. «Ho iniziato veramente alla», ha aggiunto. «I primi due set sono stati i migliori che ho giocato da molto tempo ...

